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الجيش: إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوبي غزة بعيار ناري مجهول المصدر

الإثنين، 08-01-2024 08:08 ص

الجيش: إصابة أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني جنوبي غزة بعيار ناري مجهول المصدر

بيان الجيش 1


الوكيل الاخباري - 
أعلن الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، اليوم الاثنين عن إصابة الرقيب شريف جهاد محمد العياصرة، أحد مرتبات المستشفى الميداني الأردني الخاص/٢ خان يونس جنوبي قطاع غزة، بعيار ناري مجهول المصدر في الفخذ الأيمن أثناء أداء مهامه الإنسانية في المستشفى.اضافة اعلان


وأضاف الناطق الرسمي أنه تم إجراء الاسعافات اللازمة للمصاب، وسيتم اجراء عملية استئصال للمعدن واستكشاف للشرايين والأعصاب وحالته العامة مستقرة.

وأكد الناطق الرسمي أنه لا توجد أضرار مادية وجميع مرتبات المستشفى بخير، وأن الطواقم الطبية العاملة في قطاع غزة مستمرة في تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وتأدية واجبها الإنساني للأهل والأشقاء في القطاع.

 




 

 


 

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