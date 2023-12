الصفدي: 2024 سيكون عام الموت ما لم يتم إجهاض أجندة نتنياهو

الوكيل الاخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، إنه وفي عام 2023 ارتكبت "إسرائيل" في قطاع غزة جرائم حرب مروعة، ولم يفعل مجلس الأمن الدولي أي شيء لوقف ذلك، وفضح النظام الدولي الذي يعاني من ازدواجية المعايير.



وأضاف الصفدي في منشور عبر منصة “إكس” مساء اليوم الأحد، أن “عام 2024 سيكون عام الموت أيضًا، ما لم يتم إجهاض أجندة رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) لإبقاء غزة مشتعلة، وإشعال الضفة الغربية ولبنان، لجر الغرب إلى الحرب وإنقاذ حياته المهنية”.

In 2023 Israel subjected Gaza to horrific war crimes. SC did nothing to stop it, exposing an Int’l system plagued with double standards. 2024’ll be a year of death too unless Israeli PM agenda to keep Gaza ablaze, inflame WB, Lebanon to drag West into war & save career is aborted