الملكة: الدكتور غسان أبو ستة أحد الأطباء الأبطال

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا العبدالله، الاثنين، الطبيب الفلسطيني غسان أبو ستة، الذي يعمل في علاج المصابين والجرحى في مستشفيات قطاع غزة.

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وكتبت جلالة الملكة على إنستغرام "مع جلالة سيدنا اليوم في لقاء مع الدكتور غسان أبو ستة، أحد الأطباء الأبطال الذين سخروا قلوبهم وأرواحهم لإنقاذ أكبر عدد ممكن من أهل غزة".



وأضافت "على مدى الأسابيع الستة الماضية، تم تدمير المنظومة الطبية في غزة تماماً، ما ترك الأطباء عاجزين عن علاج الكم الهائل من الإصابات المروعة والأمراض المعدية التي تنهال عليهم كل يوم".

