الأربعاء 27-03-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 27-03-2024 05:47 م

الملكة تستمع من المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل لشرح حول أوضاع الأطفال في غزة

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الوكيل الإخباري - التقت جلالة الملكة رانيا العبدالله في مكتبها اليوم الأربعاء، المدير التنفيذي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية انجير اشنغ، واستمعت منها لشرح عن أوضاع الأطفال في قطاع غزة وما يتعرضون له من قتل وتشويه.

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وبحث اللقاء سبل تخفيف آثار الحرب الدموية التي تدمر حياة الأطفال، وحث المجتمع الدولي على زيادة وصول المساعدات إلى قطاع غزة، مع الإصرار على ضرورة وقف فوري ونهائي لإطلاق النار.


وأكد اللقاء الذي حضرته المستشار الاستراتيجي للسياسات أنيتا باي، ضرورة فتح المزيد من المعابر البرية لزيادة تدفق المساعدات.


يذكر أن مؤسسة إنقاذ الطفل تدعو إلى وقف فوري ونهائي لإطلاق النار لإنقاذ وحماية حياة الأطفال في قطاع غزة، واستئناف دخول السلع التجارية إلى غزة لوقف جوع الأطفال.

 




 

 


 

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