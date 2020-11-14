السبت 14-11-2020
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الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

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السبت، 14-11-2020 10:10 ص

عبر تغريدة لجلالته

الملك : الحسين نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن

مبك
الملك عبد الله الثاني والملك الباني الحسين طيب الله ثراه


الوكيل الإخباري - استذكر جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، جلالة المغفور له الملك الراحل الحسين بن طلال طيب الله ثراه بمناسبة ذكرى ميلاده الـ85 التي تصادف اليوم السبت.

جاء ذلك في تغريدة جلالته عبر تويتر ، مرفقا لها صورة "أرشيفية"  مع الملك الراحل ، وجاء في تغريدة الملك :

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في ذكرى ميلاد الحسين، رحمه الله، الذي نذرني يوم ولدت لخدمة الأردن الأغلى، نستذكر الإنجازات العظيمة، ومحبّة الأردنيين، شيبا وشبانا، للقائد الباني. نستمد من مسيرته العزم والإرادة لنواصل بناء وطننا العزيز.


 




 

 


 

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