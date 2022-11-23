الملك: المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب

الوكيل الإخباري - زار جلالة الملك عبدالله الثاني رئاسة الوزراء وترأس جانبا من جلسة مجلس الوزراء، مؤكدا أن التحديث هو مشروع الدولة وليس مقبولا التراخي في تنفيذه.

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ووجه الملك الحكومة إلى الانتهاء من وضع البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي.

وقال الملك إن تقييم أعمال الوزراء يكون بناء على تحقيق أهداف وزاراتهم ومساري التحديث الاقتصادي والإداري.

وأضاف أن المسؤول الذي ليس بحجم المسؤولية عليه أن ينسحب كي لا يؤخر الفريق.

وأشار الملك إلى أن استقرارنا ثابت ومن راهن على غير ذلك دفع الثمن وأضاع استثماراته في الخارج.

وشدد الملك على أهمية التركيز على حق وسائل الإعلام والمواطنين بالحصول على المعلومة.















