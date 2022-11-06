الأحد 06-11-2022
الوكيل الاخباري

مجلس إربد يبحث احتياجات التعليم بلواء الأغوار الشمالية

لجنة زكاة الطفيلة توزع معونات على الأسر الفقيرة

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

بدء فعاليات المؤتمر الدولي السابع لكلية الأعمال في الجامعة الأردنية

المركزي والتعاون الدولي الألماني يطلقان مشروع مناهج مبتكرة للشمول المالي

تحذيرات من الارصاد الجوية حول طقس الاثنين

الارصاد تنشر تفاصيل أول منخفض جوي سيؤثر على الاردن

جامعة آل البيت تنعى طالبة توفيت بحادث سير مؤسف

بعد توصية الصحة العالمية .. هل ترتفع أسعار الدخان في الأردن ؟

سقوط شخص من الطابق الرابع بعمان

الأحد، 06-11-2022 04:10 م

الملك يؤكد ضرورة استمرار المحاكم الشرعية بتطوير الخدمات الإلكترونية

6367aeed0add6


الوكيل الإخباري - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لعام 2021.

اضافة اعلان


وأكد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي فضيلة القاضي كمال الصمادي، ضرورة استمرار المحاكم الشرعية في تطوير الخدمات الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.


ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة توفير أفضل الخدمات للأشقاء في القدس عن طريق المحاكم الشرعية فيها.


وأشاد جلالته بالجهود المبذولة من المحاكم الشرعية في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والإنجاز في مهامها.


وحسب التقرير السنوي للمحاكم الشرعية، فقد تم النظر في أكثر من 141 ألف قضية، مقارنة بـ 116 ألف قضية منظورة في عام 2020، فيما تجاوز عدد القضايا المفصولة والمسقطة في المحافظات 106 آلاف قضية، مقارنة بـ 82 ألف قضية في العام نفسه.


وقامت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإيصال نحو 7 آلاف أسرة إلى الصلح التام، وتحويل مسار ما يقارب 27 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.


وفي محاكم القدس الشرعية، تم النظر في نحو 25 ألف قضية، وتوثيقات مقارنة بـ أكثر من 7 آلاف قضية وتوثيقات في 2020.


كما بلغ مجموع عدد قضاة الشرع الشريف في المحاكم الشرعية، التي يبلغ عددها 77 محكمة ضمن محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفي القدس الشريف، 299 قاضيا، بما يشكل زيادة بنسبة 12% في عدد القضاة مقارنة بعام 2020.


وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
w

مجلس إربد يبحث احتياجات التعليم بلواء الأغوار الشمالية

1120225183433407337083

لجنة زكاة الطفيلة توزع معونات على الأسر الفقيرة

5202228105442807785381

السفير الأذربيجاني يؤكد حرص بلاده على تعزيز التعاون مع الأردن

1120222111843115259092

جامعة آل البيت تنعى طالبة توفيت بحادث سير مؤسف

smoking-730x438

بعد توصية الصحة العالمية .. هل ترتفع أسعار الدخان في الأردن ؟

الدفاع المدني 2

سقوط شخص من الطابق الرابع بعمان

أخبار متعلقة
6201427135216

برنامج لتزويد 17 مدرسة حكومية بأنظمة طاقة متجددة

1667305576887

رئيس الوزراء يلتقي وزير الدفاع الكويتي

0L5A0349

الخصاونة يهنئ نظيره العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة

469312_1_1663751894

وزارة التنمية تكشف قيمة المساعدات لمتضرري عمارة اللويبدة

0L5A1485 - Copy

الأردن يشارك في معرض دولي مختص بالسياحة التعليمية في عُمان

WhatsApp Image 2022-10-08 at 3.19.28 PM

وزير الأشغال يهنئ الملك وولي العهد بذكرى المولد النبوي الشريف