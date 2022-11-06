الملك يؤكد ضرورة استمرار المحاكم الشرعية بتطوير الخدمات الإلكترونية

الوكيل الإخباري - تسلم جلالة الملك عبدالله الثاني، الأحد، التقرير السنوي لأوضاع المحاكم الشرعية وسير الأعمال فيها لعام 2021.

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وأكد جلالته، خلال لقائه في قصر الحسينية قاضي القضاة سماحة الشيخ عبدالحافظ الربطة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي فضيلة القاضي كمال الصمادي، ضرورة استمرار المحاكم الشرعية في تطوير الخدمات الإلكترونية، وتسهيل الإجراءات على المواطنين.



ولفت جلالة الملك إلى أهمية مواصلة توفير أفضل الخدمات للأشقاء في القدس عن طريق المحاكم الشرعية فيها.



وأشاد جلالته بالجهود المبذولة من المحاكم الشرعية في سبيل تحقيق المزيد من التقدم والإنجاز في مهامها.



وحسب التقرير السنوي للمحاكم الشرعية، فقد تم النظر في أكثر من 141 ألف قضية، مقارنة بـ 116 ألف قضية منظورة في عام 2020، فيما تجاوز عدد القضايا المفصولة والمسقطة في المحافظات 106 آلاف قضية، مقارنة بـ 82 ألف قضية في العام نفسه.



وقامت مكاتب الإصلاح والوساطة والتوفيق الأسري بإيصال نحو 7 آلاف أسرة إلى الصلح التام، وتحويل مسار ما يقارب 27 ألف قضية من الخصومة القضائية إلى الاتفاقيات الرضائية.



وفي محاكم القدس الشرعية، تم النظر في نحو 25 ألف قضية، وتوثيقات مقارنة بـ أكثر من 7 آلاف قضية وتوثيقات في 2020.



كما بلغ مجموع عدد قضاة الشرع الشريف في المحاكم الشرعية، التي يبلغ عددها 77 محكمة ضمن محافظات المملكة الأردنية الهاشمية وفي القدس الشريف، 299 قاضيا، بما يشكل زيادة بنسبة 12% في عدد القضاة مقارنة بعام 2020.



وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي.