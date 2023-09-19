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الثلاثاء، 19-09-2023 06:41 م

الملك يعزي عشيرة البقاعين

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم قدم معالي رئيس الديوان الملكي الهاشمي السيد يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم الثلاثاء الموافق 19-9-2023 بالمرحومة مارغريت صالح عواد البقاعين ( ام فارس) زوجة المرحوم الدكتور جميل ابراهيم البقاعين .

ونقل العيسوي، خلال زيارته لذوي المتوفية تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم وسمو ولي العهد المعظم، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدها بواسع رحمته.

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