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الأربعاء، 17-03-2021 07:51 م

الملك : ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة للحد من انتشار كورونا

معي


الوكيل الإخباري - أكد جلالة الملك عبدالله الثاني، ضرورة تعاون الجميع والالتزام بتعليمات السلامة العامة من أجل السيطرة على انتشار وباء "كورونا"، في ظل ارتفاع أرقام الإصابات.

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وأشار جلالة الملك، خلال لقاء في قصر الحسينية الأربعاء، مع رئيس مجلس الأعيان ورؤساء عدد من لجان المجلس، إلى أن الإسراع في الحد من انتشار الجائحة، من شأنه أن يساهم في توفير البيئة المناسبة لفتح القطاعات بشكل آمن ومدروس، وبما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وخاصة القطاعات الحيوية التي تضررت بفعل الوباء، مؤكدا جلالته أن الأولوية دائما هي صحة المواطنين وسلامتهم.


ولفت جلالة الملك إلى أن هناك جهودا متواصلة وحثيثة لزيادة أعداد المطاعيم وتوفيرها بأسرع وقت ممكن في المملكة، خاصة في ظل المنافسة العالمية الشديدة للحصول على اللقاح.


كما شدّد جلالته على ضرورة المضي قدماً بجرأة وقوة في الإصلاح الإداري، ومواصلة جهود التنمية السياسية.


من جانبه، قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن الأولوية هي السيطرة والقضاء على الوباء، ووضع استراتيجية شاملة على المدى القصير والمتوسط والبعيد للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الأردن، مشددا على أهمية الإصلاح الإداري والتنمية السياسية.


وبدورهم، ثمن الحضور موقف جلالة الملك بعد حادثة انقطاع الأوكسجين في مستشفى الحسين السلط الجديد، والتوجيهات الملكية بضرورة عدم التهاون مع من يثبت تقصيره في حماية أرواح الأردنيين.
وأكدوا التزامهم بمواصلة نهج التعاون مع جميع مؤسسات الدولة، لترجمة رؤية جلالته للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وحضر اللقاء رئيس الديوان الملكي الهاشمي.

 

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