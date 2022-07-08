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الملك: فقدت أنا والأردن صديقا حقيقيا

الجمعة، 08-07-2022 02:51 م

الملك: فقدت أنا والأردن صديقا حقيقيا

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الوكيل الإخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن حزنه وصدمته لفقد رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في هجوم وصفه بالشنيع.

وقال جلالته في تغريدة عبر تويتر: "أشعر بصدمة وحزن عميقين لفقدان صديقي العزيز رئيس الوزراء السابق آبي شينزو في هذا الهجوم الشنيع".

وأضاف، "لقد فقد العالم قائداً عظيماً، وفقدت أنا والأردن صديقاً حقيقياً".

وتابع، "خالص تعازينا لأسرته ولشعب وحكومة اليابان".

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