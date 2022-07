الملك: فقدت أنا والأردن صديقا حقيقيا

الوكيل الإخباري - عبر جلالة الملك عبدالله الثاني عن حزنه وصدمته لفقد رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي في هجوم وصفه بالشنيع.



وقال جلالته في تغريدة عبر تويتر: "أشعر بصدمة وحزن عميقين لفقدان صديقي العزيز رئيس الوزراء السابق آبي شينزو في هذا الهجوم الشنيع".



وأضاف، "لقد فقد العالم قائداً عظيماً، وفقدت أنا والأردن صديقاً حقيقياً".



وتابع، "خالص تعازينا لأسرته ولشعب وحكومة اليابان".

Profoundly shocked and saddened over the loss of my dear friend former Prime Minister Abe Shinzo in this heinous attack. The world lost a great leader, and Jordan and I lost a true friend. Our deepest condolences to his family, and the people and government of Japan