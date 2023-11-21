الثلاثاء 21-11-2023
الوكيل الاخباري
 

حكومة الاحتلال ومسؤولو القضاء يناقشون أسماء أسرى فلسطينيين يفترض إطلاق سراحهم

أردوغان: إسرائيل ترتكب جرائم جماعية وجرائم حرب

الصحة العالمية: وضع غزة مأساوي والنظام الصحي ينهار أولا بأول

الخصاونة: رفضناً طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

الرئيس الإيراني: الغرب يواصل تسليح الاحتلال ويعرقل وقف إطلاق النار

مدير عام الخدمات الطبية الملكية: المستشفى الميداني في خان يونس باشر بالتجهيز

إطلاق صاروخين مضادين للدروع من لبنان باتجاه فلسطين المحتلة

الحياري: المهمة التي قام بها ولي العهد في العريش دفعت معنويات القوات المسلحة

اجتماع إسرائيلي للمصادقة على اتفاق صفقة الأسرى مع حماس

تصريح جديد من نتنياهو بشأن صفقة تبادل الاسرى

عاجل

الخصاونة: رفضناً طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

الثلاثاء، 21-11-2023 04:00 م

الملك: مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمّان أولوية وطنية

F_daIRuXQAAj-L_


الوكيل الإخباري - تابع جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.اضافة اعلان


وأكد جلالة الملك، خلال اجتماع عقد في قصر الحسينية ضم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة والوزراء المعنيين، أن المضي قدما في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان (الناقل الوطني للمياه) أولوية وطنية.

وأشار جلالته إلى ضرورة أن تنعكس نتائج مؤشرات رؤية التحديث الاقتصادي على المواطنين سواء من حيث تحسين مستوى الخدمات أو إنجاز المشاريع.

ودعا جلالة الملك إلى مواصلة الآلية التشاورية مع القطاع الخاص من قبل الحكومة، لوضعهم بصورة ما تم إنجازه والمتوقع أن ينجز في العام المقبل بكل شفافية ووضوح، وبحث كيفية تجاوز أية معيقات.

ولفت جلالته إلى أهمية تطوير بناء قدرات الوزارات بشكل سريع لضمان تنفيذ خطة الرؤية، وإعداد تقارير شهرية بمستوى الإنجاز، وفق الجدول الزمني المحدد.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة قد استكملت الخطوات المطلوبة لمأسسة تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي لتكون خريطة طريق عابرة للحكومات، لافتا إلى أن العمل في البرنامج التنفيذي للرؤية يسير بالرغم من كل التحديات المحيطة.

بدوره، أوضح نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة أنه تم الانتهاء من تنفيذ 26 أولوية لهذا العام، و53 أولوية قيد التنفيذ، فيما تأخّر العمل في 17 أولوية.

وأضاف أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات وزارية لتذليل العقبات التي تعيق تنفيذ بعض الأولويات المتأخرة، وسينتهي العمل بـ 8 منها قبل نهاية هذا العام، مثل إقرار الاستراتيجية الوطنية لقطاع النقل (2023-2027)، وإنشاء مجلس مشترك من قطاع المياه والطاقة والأمن الغذائي والبيئة، إلى جانب الإسراع في إقرار عدد من التشريعات، وبهذا تكون الحكومة انتهت من تنفيذ 87 أولوية من أصل 96 قبل نهاية هذا العام، فيما سينتهي العمل بالأولويات الثمانية الباقية قبل نهاية الربع الأول من العام القادم.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image (2)

الخصاونة: رفضناً طلباً إسرائيلياً بإخلاء المستشفى الميداني في غزة

image (1)

مدير عام الخدمات الطبية الملكية: المستشفى الميداني في خان يونس باشر بالتجهيز

11202321122532342189402

الحياري: المهمة التي قام بها ولي العهد في العريش دفعت معنويات القوات المسلحة

WhatsApp Image 2023-11-21 at 14.41.25 (1)

مهيدات يترأس جلسة ويحاضر خلال الاجتماع العاشر لهيئات تنظيم الأدوية في منطقة شرق المتوسط

11173112352882715547800218065183

اعلان هام من ديوان الخدمة لهذه الفئة بشأن التعيين

main_image5d6fc85fea26a

الطاقة: توريد النفط العراقي إلى الأردن ما زال متوقفاً

أخبار متعلقة
11

الملك يلتقي ماكرون في عمّان اليوم

6537a13266aea

الملك يستمع إلى ردي مجلسي الأعيان والنواب على خطاب العرش

1698125939216

عين على القدس يرصد قمع الاحتلال لاحتجاجات المقدسيين

258D61C8-321C-459F-AD86-BCC21F97E886-780x470

الملك يبحث مع رئيس وزراء الهند سبل وقف تدهور الأوضاع في غزة

1625214527135

النوافلة: الاختصاص في التمريض يمثل مستقبل المهنة

65351dbf6943c

الملك يبحث سبل استدامة إيصال المساعدات إلى غزة بشكل عاجل