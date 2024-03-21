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الخميس، 21-03-2024 03:15 م

الملك: معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل أردني

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الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبد الله الثاني، الخميس، إن معارك الجيش العربي وتضحياته ستظل أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها.

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وأضاف جلالته في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع “إكس”، “بذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعا متينا وحصنا أمينا للأردن الغالي”.

 




 

 


 

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