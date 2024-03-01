الجمعة 01-03-2024
الوكيل الاخباري
 

الملك: جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص

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الجمعة، 01-03-2024 03:03 م

الملك: جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص

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الوكيل الإخباري - قال جلالة الملك عبدالله الثاني، الجمعة، إن القوات المسلحة الأردنية "تواصل بذل كل ما بوسعها للوقوف" إلى جانب الأهل في غزة، وذلك بالتزامن مع ذكرى تعريب قيادة الجيش.

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وكتب جلالته على صفحته في موقع "إكس"، "جيشنا العربي ما زال يخط صفحات جديدة في كتاب العروبة والتفاني والإخلاص، واليوم، في ذكرى تعريب قيادة الجيش، يواصل نشامى القوات المسلحة بذل كل ما بوسعهم للوقوف إلى جانب أشقائهم في غزة. بوركت هذه الجهود".

 


 




 

 


 

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