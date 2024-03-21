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الخميس، 21-03-2024 02:25 م

القوات المسلحة وبمشاركة دولية تنفذ اليوم 7 إنزالات جوية لمساعدات على غزة

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الوكيل الاخباري - نفذت القوات المسلحة الأردنية ــ الجيش العربي، اليوم الخميس، 7 إنزالات جوية حملت مساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدد من المواقع شمال قطاع غزة. 

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ونفذت عملية الإنزال طائرتين من نوع (C130) تابعتين لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة، إضافة إلى طائرتين تابعتين للولايات المتحدة الأمريكية، وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.


وتأتي المشاركة الدولية في عملية الإنزال في إطار جهود المملكة الأردنية الهاشمية لحشد دعم المزيد من المواقف الدولية لإيصال المساعدات الغذائية للسكان الذين يعانون ظروف المجاعة نتيجة الحرب الإسرائيلية المستمرة خاصة في شهر رمضان المبارك. 


وتؤكد القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 53 إنزالاً جوياً أردنياً، و78 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 




 

 


 

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