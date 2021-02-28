الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

الوكيل الاخباري -

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تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي تصادف غدا الاثنين، الأول من آذار، أعربوا فيها عن اعتزازهم وفخرهم بهذه المناسبة الوطنية.كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.واستذكر مرسلو البرقيات القرار التاريخي الشجاع الذي اتخذه المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بتعريب قيادة الجيش، والذي رسخ المعاني السامية للسيادة والحرية، وتجسدت من خلاله إرادة القيادة الهاشمية وصورة الوطن القوي الأبي وكرامة وحرية الأردنيين، واكتملت فيه مسيرة الاستقلال وسيادة الوطن، مستذكرين التضحيات التي قدمها منتسبو الجيش العربي المصطفوي في ميادين الشرف والبطولة.وعبر مرسلو البرقيات عن فخرهم واعتزازهم بما شهدته وتشهده القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، من تطوير وتحديث وتأهيل، لتكون بأعلى درجات الجاهزية والاحتراف، مؤكدين المضي قدما بكل عزيمة في مسيرة البناء والإنجاز، والأردن يدخل في مئويته الثانية.