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الأربعاء، 24-05-2023 10:03 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بمناسبة عيد الاستقلال

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة بمناسبة عيد استقلال المملكة السابع والسبعين، الذي يصادف يوم غد الخميس، من قادة دول عربية وإسلامية وصديقة وعدد من كبار المسؤولين فيها.

وعبر مرسلو البرقيات عن خالص التهاني والتبريك لجلالته والشعب الأردني بهذه المناسبة، معربين عن تمنياتهم للأردن بالمزيد من التقدم والازدهار والرفعة.

كما تلقى جلالة الملك برقيات، بهذه المناسبة، من رئيس الوزراء، ورئيس مجلس الأعيان، ورئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس القضائي، ورئيس المحكمة الدستورية، ورئيس الديوان الملكي الهاشمي، ورئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب، وقاضي القضاة، ومفتي عام المملكة، وأمين عمان، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومديري المخابرات العامة والأمن العام، ومدير عام المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وعدد من المسؤولين وممثلي الفعاليات الرسمية والشعبية.

وتلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات مماثلة بهذه المناسبة.

واستذكر مرسلو البرقيات صناع مجد الأردن واستقلاله، وتاريخه الزاخر بالمجد والحافل بالعطاء، وتضحيات النشامى الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل رفعة الوطن ونهضته.

وأشاروا إلى ما يحمله الاستقلال من معان وطنية عظيمة تروي مسيرة وطن تحدى الصعاب وواصل العطاء والإنجاز، بحكمة وهمة قيادته الهاشمية، مؤكدين أن الأردن حقق، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ما يستحقه من مكانة عالمية، ومن تطور وتنمية، استمرارا لنهج الهاشميين.

وأشادوا بجهود جلالة الملك في تكريس معنى الاستقلال واقعا وعملا موصولا لرفعة الوطن والعمل على تحقيق تطلعات الأردنيين ومصالح الوطن، ومواصلة مسيرة التحديث والنهضة الشاملة.

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