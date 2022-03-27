الملك يؤكد على ضرورة مواصلة معالجة آثار جائحة كورونا على القطاع السياحي

الوكيل الاخباري - التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عدداً من وجهاء منطقة أم قيس بمحافظة إربد.



وأكد جلالته، خلال اللقاء الذي عُقد في الموقع الذي شهد توقيع وثيقة أم قيس قبل 100 عام، أهمية الاهتمام بالجانب السياحي في المنطقة والاستفادة من المعالم التاريخية والأثرية التي تتمتع بها، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلي ويخفف من البطالة والفقر.



ووصف جلالة الملك أم قيس بأنها “من أجمل المناطق بالأردن والعالم”، مؤكداً ضرورة مواصلة معالجة آثار جائحة “كورونا” على القطاع السياحي، والنهوض بالخدمات العامة، بما ينعكس إيجاباً على المنطقة وأهلها.



ولفت جلالته إلى أهمية أن يكون هنالك مخطط شمولي للاستفادة من المزايا التي تتمتع بها منطقة أم قيس سياحياً وزراعياً، والاستعانة بخبراء محليين لإنجاح هذا المخطط بالتنسيق مع المناطق المحيطة.

اضافة اعلان