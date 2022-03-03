الخميس 03-03-2022
الوكيل الاخباري

20 مليار دولار خسائر روسيا يوميا جراء غزو أوكرانيا

رئيس وزراء اسبق: بهذه الطريقة نوفر فرص عمل ونقضي على البطالة

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

توضيح آلية شمول مشتركي أنظمة الطاقة الشمسية بالتعرفة الكهربائية المدعومة

بالفيديو .. أمطار آذار تهطل على العاصمة عمّان

التعليم العالي تعلن عن توقف مبرمج لخدماتها الإلكترونية

الأردن ودول عربية تصوّت ضد روسيا بالأمم المتحدة -أسماء

الرئيس الأوكراني: مقتل 9 آلاف جندي روسي خلال أسبوع

إطلاق برنامج الشراكة المؤسسية بين الأردن والمانيا

الضريبة للمكلفين: ادفعوا لتجنب الغرامات

الخميس، 03-03-2022 01:38 م

المياه تستكمل حملتها "إن كنت عالبير، اصرف بتدبير" في إربد

WhatsApp Image 2022-03-03 at 1.28.16 PM


الوكيل الإخباري - استكملت وزارة المياه والري حملتها التوعوية لحماية مصادر المياه الجوفية (إن كنت عالبير، اصرف بتدبير) ضمن برنامج التعاون الفني لمشروع إدارة مصادر المياه الجوفية في الأردن في محافظة إربد.

اضافة اعلان

 

ورعى اللقاء رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك الدكتور حسين الصعوب وبحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومدير مشروع (BGR) المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض ربيكا بهلز وعدد من المسؤولين ونواب المحافظة.

 

وثمن محافظ اربد رضوان العتوم دور وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك في تحسين الوضع المائي في محافظات الشمال، مؤكدا على اهمية الشراكة الحكومية في ايجاد الحلول المناسبة للتحديات المائية وتامين المواطنين باحتياجاتهم. 


رئيس هيئة المديرين حسين الصعوب استعرض الوضع المائي في الأردن وخاصة في المناطق التابعة لشركة مياه اليرموك وكذلك شح المياه باعتباره من أفقر دول العالم مائيا.

 

وأشار إلى التحديات التي تواجه القطاع المائي من شح المصادر المائية واستنزاف المصادر الجوفية والاعتداءات على مصادر المياه والتغير المناخي، مبينا ان تكاتف الجهود بين كافة الوزارات والشركاء لمواجهة التحديات المائية هو السبيل لايجاد الحلول المستدامة، مثمنا جهود المعهد الفيدرالي الالماني لعلوم الارض في دعم جهود قطاع المياه. 

وقدم مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني عرضا بيّن فيه المهام الرئيسية لشركة مياه اليرموك واهم المصادر المائية واهم التحديات التي تواجه قطاع المياه خصوصا في محافظات الشمال وما تتعرض له المصادر المائية من اعتداءات وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات المائية وارتفاع كلف الطاقة والفجوة بين العرض والطلب وارتفاع كلف التشغيل وبعد التجمعات السكانية عن المصادر المائية مشيرا الى عدد من المشاريع التي سوف يتم تنفيذها مثل مشاريع الفارة وتحديث الشبكات المائية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي.


من جهتها استعرضت مدير مشروع الـBGR ربيكا بهلز مشاريع المعهد الفيدرالي الالماني في الأردن لحماية مصادر المياه الجوفية والحملات التوعوية بالتعاون مع شؤون الاعلام والاتصال.


واشار المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة الى الجهود التي يبذلها قطاع المياه لتخفيض الفاقد المائي ومواجهة الإعتداءات على مصادر المياه وحماية مصادر المياه الجوفية من الاستنزاف، داعيا وضمن سياق الحملة المواطنين لاستخدام أساليب ترشيد الاستهلاك المائي والتعاون في مواجهة التحديات.


من جانبهم طالب نواب محافظة اربد ضرورة تخفيض الفاقد المائي في اربد ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه وحمايتها من السرقات والتلوث وإقامة مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي في كافة المناطق غير المخدومة والاسراع بانجاز المشاريع ومتابعة ادوار المياه.

رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان اكد على اهمية هذه الورشات مشيدا بالتعاون مع الجانب الالماني خاصة مع القطاع الخاص الصناعي واهمية الاستفادة من المياه بكفاءة.


ودار نقاش موسع حول عدد من القضايا والمواضيع تركزت على المياه والصرف الصحي والمياه الجوفية .


 




 

 


 

إقرأ ايضا
0hU65fQT9XRKe4vbDQuQyTyc4iO3liazodRCfhEw

بحث التعاون بين العقبة الخاصة والمركز الدولي للأمن والسلامة

302590_5_1590928346

تمديد تجديد رخص المهن حتى نهاية آذار

61d72188c0d6a

مراكز فحص كورونا ليوم الجمعة - أسماء

A general Scene from Kuwait - (Archives)

الحكومة تبحث للكفاءات الأردنية فرص عمل في دولة الكويت

image (2)

ردم 5 آبار مهجورة في كفرنجة

Jordan-17A-093_-_Karak_Castle

سياحة الكرك: الإجراءات التخفيفية ستنعش القطاع السياحي

أخبار متعلقة
1645216369934

الطبيعة الخضراء تجذب آلاف المتنزهين إلى مناطق لواء الكورة

WhatsApp Image 2022-02-17 at 1.11.36 PM

وزارة المياه تتطلع للاستفادة من التجربة الأمريكية

110186_1_1617802798

بدء التسجيل بمشروع دعم سبل العيش في الأردن - رابط

289334_63_1607293369

إشغال "العناية الحثيثة" في الوسط تقترب من النصف وعمّان الأعلى بإصابات كورونا

0L5A1628 - Copy

مع عودة ارتفاع إصابات كورونا .. عمّان تسجل قرابة 9 آلاف إصابة

120222012380125001449

عمّان تسجل أكثر من 10 آلاف إصابة بكورونا الجمعة