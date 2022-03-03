المياه تستكمل حملتها "إن كنت عالبير، اصرف بتدبير" في إربد

الوكيل الإخباري - استكملت وزارة المياه والري حملتها التوعوية لحماية مصادر المياه الجوفية (إن كنت عالبير، اصرف بتدبير) ضمن برنامج التعاون الفني لمشروع إدارة مصادر المياه الجوفية في الأردن في محافظة إربد.

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ورعى اللقاء رئيس هيئة المديرين في شركة مياه اليرموك الدكتور حسين الصعوب وبحضور محافظ اربد رضوان العتوم ومدير مشروع (BGR) المعهد الفيدرالي الألماني لعلوم الأرض ربيكا بهلز وعدد من المسؤولين ونواب المحافظة.

وثمن محافظ اربد رضوان العتوم دور وزارة المياه والري وشركة مياه اليرموك في تحسين الوضع المائي في محافظات الشمال، مؤكدا على اهمية الشراكة الحكومية في ايجاد الحلول المناسبة للتحديات المائية وتامين المواطنين باحتياجاتهم.





رئيس هيئة المديرين حسين الصعوب استعرض الوضع المائي في الأردن وخاصة في المناطق التابعة لشركة مياه اليرموك وكذلك شح المياه باعتباره من أفقر دول العالم مائيا.

وأشار إلى التحديات التي تواجه القطاع المائي من شح المصادر المائية واستنزاف المصادر الجوفية والاعتداءات على مصادر المياه والتغير المناخي، مبينا ان تكاتف الجهود بين كافة الوزارات والشركاء لمواجهة التحديات المائية هو السبيل لايجاد الحلول المستدامة، مثمنا جهود المعهد الفيدرالي الالماني لعلوم الارض في دعم جهود قطاع المياه.



وقدم مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس منتصر المومني عرضا بيّن فيه المهام الرئيسية لشركة مياه اليرموك واهم المصادر المائية واهم التحديات التي تواجه قطاع المياه خصوصا في محافظات الشمال وما تتعرض له المصادر المائية من اعتداءات وعدم قدرتها على تلبية الاحتياجات المائية وارتفاع كلف الطاقة والفجوة بين العرض والطلب وارتفاع كلف التشغيل وبعد التجمعات السكانية عن المصادر المائية مشيرا الى عدد من المشاريع التي سوف يتم تنفيذها مثل مشاريع الفارة وتحديث الشبكات المائية وتنفيذ مشاريع الصرف الصحي.



من جهتها استعرضت مدير مشروع الـBGR ربيكا بهلز مشاريع المعهد الفيدرالي الالماني في الأردن لحماية مصادر المياه الجوفية والحملات التوعوية بالتعاون مع شؤون الاعلام والاتصال.



واشار المساعد لشؤون الإعلام والاتصال عمر سلامة الى الجهود التي يبذلها قطاع المياه لتخفيض الفاقد المائي ومواجهة الإعتداءات على مصادر المياه وحماية مصادر المياه الجوفية من الاستنزاف، داعيا وضمن سياق الحملة المواطنين لاستخدام أساليب ترشيد الاستهلاك المائي والتعاون في مواجهة التحديات.



من جانبهم طالب نواب محافظة اربد ضرورة تخفيض الفاقد المائي في اربد ومواجهة الاعتداءات على مصادر المياه وحمايتها من السرقات والتلوث وإقامة مشاريع المياه ومشاريع الصرف الصحي في كافة المناطق غير المخدومة والاسراع بانجاز المشاريع ومتابعة ادوار المياه.



رئيس غرفة صناعة اربد هاني ابوحسان اكد على اهمية هذه الورشات مشيدا بالتعاون مع الجانب الالماني خاصة مع القطاع الخاص الصناعي واهمية الاستفادة من المياه بكفاءة.



ودار نقاش موسع حول عدد من القضايا والمواضيع تركزت على المياه والصرف الصحي والمياه الجوفية .



