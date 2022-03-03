اتفاقية لاستبدال 410 الاف وحدة انارة بقيمة 65 مليون دينار

الوكيل الإخباري - وقعت وزارة الطاقة والثروة المعدنية الخميس مع شركات محلية اتفاقيات عطاءات استبدال وحدات الانارة في بلديات المملكة وعددها 410 آلاف وحدة بقيمة اجمالية تبلغ حوالي 65 مليون دينار.

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ووقع الاتفاقيات وزير الطاقة والثروة المعدنية مع مدراء الشركات المنفذة للمشروع بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان ومدير عام بنك تنمية المدن والقرى أسامة العزام وعدد من رؤساء البلديات وشركات توزيع الكهرباء.



وقال كريشان عقب التوقيع إن من شأن المشروع تقليل الكلف المالية المرتفعة على البلديات بحوالي 20 مليون دينار سنويا كما يسهم في تحسين مستوى الانارة ويقلل الانبعاثات الكربونية ويصب في تحقيق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني وتوجيهاته للحد من ظاهرة التغير المناخي.



من جانبه قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة عقب التوقيع أن المشروع يشتمل على الاستعاضة عن وحدات الانارة التقليدية في شوارع البلديات بوحدات موفرة للطاقة (LED) سيتم توزيعها على إقليمي الجنوب والوسط و محافظات (اربد والمفرق وعجلون وجرش)، ما يحقق وفرا سنويا مقداره حوالي 20 مليون دينار منها 14 مليون دينار وفرا في استهلاك الطاقة و6 ملايين بدل صيانة سنوية.



وأضاف أن القيمة الاجمالية للوفر ستبلغ على مدى سنوات المشروع وعددها تسع سنوات حوالي 180 مليون دينار، مؤكدا أهمية المشروع في تحسين أوضاع البلديات المالية والخدمات المقدمة للمواطنين.



واكد الوزير الخرابشة ان جميع العطاءات تمت إحالتها على شركات ومصانع محلية ما يسهم في تنشيط الصناعة الوطنية وتوفير فرص العمل، لافتا الى ان المشروع يعد من أكبر مشاريع تحسين كفاءة الطاقة على مستوى المنطقة ويحقق رؤى جلالة الملك عبدالله الثاني المتعلقة بتخفيض انبعاث الكربون والمحافظة على المناخ.



كما اكد أهمية المشروع في تحسين مستوى الخدمات المقدمة من البلديات فيما يخص انارة الشوارع ويتوافق مع المتطلبات الاجتماعية والأمنية، وذو أثر الاقتصادي على موازنات البلديات موضحا ان (فلس الريف) في وزارة الطاقة والثروة المعدنية يسهم في المشروع بمبلغ 5 ملايين تصرف بشكل سنوي وعلى مدى سبع سنوات فيما توفر البلديات باقي قيمة العطاءات.



وعن تفاصيل العطاءات قال مدير الكهرباء وفلس الريف في وزارة الطاقة المهندس زياد السعايدة ان العطاء الخاص باقليم الجنوب ومناطق الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية والمنطقة الشرقية) تم إحالته على شركة شركة (كي بي دبليو للاستثمار) بقيمة اجمالية مقدارها 16،7 مليون دينار فيما أحيل العطاء الخاص بإقليم الوسط (باستثناء الأغوار الوسطى ومنطقة الأزرق) على شركة بترا سولار و بقيمة اجمالية مقدارها حوالي 17،2 مليون مليون دينار.



اما العطاء الخاص بمحافظة اربد (باستثناء بلديات مناطق الاغوار الشمالية ) تم إحالته على مؤسسة الشعاع للإنارة بقيمة تبلغ حوالي 15 مليون دينار في حين احيل العطاء الخاص بمحافظات (المفرق وجرش وعجلون) على ائتلاف شركة(يلو دور) مع المصنع الأهلي للكهربائيات بقيمة تبلغ حوالي 16 مليون دينار.

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