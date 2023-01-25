الأربعاء 25-01-2023
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رئيس الوزراء العراقي: خطوة تنفيذية الشهر المقبل لخط نفط البصرة - العقبة
فعاليات نيابية وشعبية في بني عبيد تطالب باستحداث بلدية للواء
الملك يبحث مع أمير قطر فرص توسيع التعاون الثنائي
وزير الاوقاف يكشف شروط التسجيل في الحج هذا العام
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"المركزية تويوتا" تدعو الأطفال لإطلاق العنان لخيالهم ورسم سيارة الأحلام
مجموعة المطار الدولي تُجدّد شهادات الأيزو بنجاح
بمناسبة عيد ميلاد سيد البلاد جلالة الملك عبدلله الثاني أطال الله بعمره
زين والتدريب المهني تُطلقان الدورة التدريبية المجانية الثامنة على تكنولوجيا الفايبر
كورونا
كورونا
الصحة العالمية: وفاة 170 ألف شخص بالعالم بسبب كورونا آخر 8 أسابيع
الصحة العالمية: 170 ألف وفاة بسبب كورونا خلال 8 أسابيع
اكتشاف مركب في 'الفلفل الإندونيسي' واعد في علاج فيروس كورونا