الملك يتابع تمرينا للدفاع المدني ويفتتح استوديوهات إذاعة الأمن العام

الوكيل الاخباري-زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مديرية الأمن العام، معربا عن اعتزازه بمنتسبيها.



وتابع جلالته في مركز القيادة والسيطرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، تمرين بترا 2023، الذي نفذته مديرية الدفاع المدني، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.



واشتمل التمرين على فرضيات تشكل سيول وعمليات إجلاء عالقين من الموقع الأثري في البترا، وإنقاذ مصابين على المقاطع الصخرية، وآلية التعامل الأمثل معها.



وشارك في التمرين، الذي أقيم بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، تشكيلات من سلاح الجو الملكي الأردني ووحدات الأمن العام المختلفة وفرق الدفع الرباعي.



وأشاد جلالة الملك بمهارة وحرفية المشاركين في التمرين وجاهزيتهم، وبتعاون المجتمع المحلي بمدينة البترا، لافتا إلى أهمية دور المواطن في إنجاح مثل هذه التمارين.



كما افتتح جلالته، خلال الزيارة، استوديوهات إذاعة الأمن العام الجديدة، إذ استمع إلى إيجاز حول أهم الخطط الإعلامية التي تضطلع بها مديرية الأمن العام من خلال حملات التوعية وتقديم المعلومات للمواطنين.



ونوه جلالة الملك بالدور المهم الذي يقوم الإعلام بمديرية الأمن العام، مؤكدا ضرورة تعزيز التفاعل مع وسائل الإعلام وإيصال الرسالة التوعوية بطريقة عصرية.



وجال جلالته بمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، واطلع على أقسامها ووحداتها.



من جانبه، أكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ الرؤى الملكية من خلال استراتيجية أمنية لخدمة المواطنين في مختلف مناحي الحياة، والحفاظ على مقدرات الوطن.

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