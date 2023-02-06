الإثنين 06-02-2023
الوكيل الاخباري

وزارة الصحة ترفع مستوى التأهب في غرفة عمليات الطوارئ

السعايدة يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

جامعات تعلق دوامها - أسماء

تطاير لوح زينكو على المركبات في مستشفى الامير حمزة - فيديو

تعليق الدوام في جامعة العلوم والتكنولوجيا غدا بسبب الأحوال الجوية

كهرباء إربد تدعو لترشيد استهلاك الطاقة خلال المنخفض الجوي

ولي العهد يعزي بضحايا زلزال سوريا وتركيا

جامعة اليرموك: تعليق الدوام ليوم غد الثلاثاء بسبب الظروف الجوية

توافق على إنتاج مطعوم الحمى القلاعية محلياً

وزارة التنمية وصندوق المعونة يعلنان جاهزيتهما لمواجهة الظروف الجوية

الإثنين، 06-02-2023 03:58 م

الملك يتابع تمرينا للدفاع المدني ويفتتح استوديوهات إذاعة الأمن العام

image


الوكيل الاخباري-زار جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، مديرية الأمن العام، معربا عن اعتزازه بمنتسبيها.

وتابع جلالته في مركز القيادة والسيطرة، عبر تقنية الاتصال المرئي، تمرين بترا 2023، الذي نفذته مديرية الدفاع المدني، بحضور مدير الأمن العام اللواء عبيدالله المعايطة.

واشتمل التمرين على فرضيات تشكل سيول وعمليات إجلاء عالقين من الموقع الأثري في البترا، وإنقاذ مصابين على المقاطع الصخرية، وآلية التعامل الأمثل معها.

وشارك في التمرين، الذي أقيم بالتعاون مع سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، تشكيلات من سلاح الجو الملكي الأردني ووحدات الأمن العام المختلفة وفرق الدفع الرباعي.

وأشاد جلالة الملك بمهارة وحرفية المشاركين في التمرين وجاهزيتهم، وبتعاون المجتمع المحلي بمدينة البترا، لافتا إلى أهمية دور المواطن في إنجاح مثل هذه التمارين.

كما افتتح جلالته، خلال الزيارة، استوديوهات إذاعة الأمن العام الجديدة، إذ استمع إلى إيجاز حول أهم الخطط الإعلامية التي تضطلع بها مديرية الأمن العام من خلال حملات التوعية وتقديم المعلومات للمواطنين.

ونوه جلالة الملك بالدور المهم الذي يقوم الإعلام بمديرية الأمن العام، مؤكدا ضرورة تعزيز التفاعل مع وسائل الإعلام وإيصال الرسالة التوعوية بطريقة عصرية.

وجال جلالته بمديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، واطلع على أقسامها ووحداتها.

من جانبه، أكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية في تنفيذ الرؤى الملكية من خلال استراتيجية أمنية لخدمة المواطنين في مختلف مناحي الحياة، والحفاظ على مقدرات الوطن.

اضافة اعلان

 

 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
وزارة الصحة

وزارة الصحة ترفع مستوى التأهب في غرفة عمليات الطوارئ

220234164633122088403

السعايدة يعلن حالة الطوارئ القصوى للتعامل مع تداعيات الحالة الجوية

72021720277542707872

جامعات تعلق دوامها - أسماء

wwwwwwww

تطاير لوح زينكو على المركبات في مستشفى الامير حمزة - فيديو

JUST

تعليق الدوام في جامعة العلوم والتكنولوجيا غدا بسبب الأحوال الجوية

329362111_1259415628121632_5452513155806867984_n

كهرباء إربد تدعو لترشيد استهلاك الطاقة خلال المنخفض الجوي

أخبار متعلقة
image

وفاة واصابة بحادث صدم على شارع البترا في إربد

RbkBTh4F8ZzcbBDM8qAHbShvPXbM7iidktIIFYL2

القبض على شخصين أهانا الشعور الديني عبر فيديو في الفحيص

stove-1857814_1920-zghz0lavst_v_1488899905_1200x600_crop_center

اصابة عائلة من 6 أفراد بالاختناق بسبب غازات من مدفأة كاز في عمان

324879387_902081520968294_2398553684675243652_n

الأمن: الأردن بلا وفيات بحوادث السير خلال 24 ساعة

323157079_694101479044636_5376272022731193767_n

طرق خارجية تشهد حركة سير نشطة وقوية - أسماء

rrr

إطلاق أسماء شهداء من الأمن العام على شوارع في الزرقاء