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الأربعاء، 09-06-2021 05:01 م

الملك يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء

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الوكيل الاخباري - جرت في قصر بسمان الزاهر، اليوم الأربعاء، مراسم تقبل أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول المعينين لدى البلاط الملكي الهاشمي.
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فقد تقبل جلالة الملك عبدالله الثاني أوراق اعتماد كل من سفير جمهورية نيجيريا الاتحادية فاروق مالامي يابو، والسفير غير المقيم لجمهورية نيكاراغوا محمد محمد فرارة الاشتر، والسفير غير المقيم لبوركينا فاسو الاسان مونيه، والسفير غير المقيم لجمهورية فيتنام الاشتراكية فو فيت زونغ، والسفير غير المقيم لجمهورية سلوفاكيا ماريك فارغا.

ولدى وصول السفراء قصر بسمان الزاهر، عزفت الموسيقى السلام الملكي الأردني والسلام الوطني لكل من بلدانهم.

وقام السفراء بوضع أكاليل الزهور على أضرحة المغفور لهم، بإذن الله، جلالة الملك الباني الحسين بن طلال، وجلالة الملك المؤسس عبدالله بن الحسين، وجلالة الملك طلال بن عبدالله، طيب الله ثراهم. وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، رئيس الديوان الملكي الهاشمي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين.

 




 

 


 

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