أوقاف الرصيفة تنظم المجلس العلمي الهاشمي الرابع



الوكيل الاخباري -

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نظمت مديرية الاوقاف في لواء الرصيفة بمحافظة الزرقاء، اليوم الثلاثاء، المجلس العلمي الهاشمي الرابع لهذا العام بعنوان "سور المفصل" فضلها وأسرار معانيها"، الذي أقيم في مسجد عبادة بن الصامت. وشارك في المجلس أستاذ الشريعة الدكتور نبيل السعدي والدكتور ماجد الرياشي وأدار المجلس الأستاذ باسم عباس.وأكد مدير أوقاف الرصيفة، الدكتور محمد فوزي، أهمية المجالس العلمية الهاشمية في إثراء الفكر الديني وإدامة التواصل بين العلماء والمفكرين لما فيه من خير كثير وتبادل للأفكار والمعرفة والعلم.