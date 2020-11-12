الملك يتلقى اتصالاً من رئيس الوزراء الكندي

الوكيل الاخباري -

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تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالاً من رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، تم خلاله بحث العلاقات بين الأردن وكندا، وآليات تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية في المجالات كافة.وتطرق الاتصال، الذي جرى اليوم الخميس، إلى التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، وأهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك ولا سيما الجهود المبذولة في مكافحة وباء كورونا، والتصدي لتبعاته.وأكد جلالة الملك، خلال الاتصال، ضرورة نبذ خطاب الكراهية، وترسيخ قيم الوئام والسلام واحترام الآخر، التي يجسدها الدين الإسلامي الحنيف.