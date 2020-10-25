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الأحد، 25-10-2020 07:11 م

الأمير عبدالعظيم

الملك يعزي سلطان بروناي بوفاة نجله

بروناي
الملك عبد الله وسلطان بروناي دار السلام - أرشيفية


الوكيل الإخباري - قدم جلالة الملك عبدالله الثاني، تعزيته إلى جلالة السلطان حاج حسن البلقية، سلطان بروناي دار السلام، بوفاة نجله المغفور له، بإذن الله، سمو الأمير عبدالعظيم.

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وعبر جلالته، في برقية قام بإرسالها، باسمه وباسم شعب المملكة الأردنية الهاشمية وحكومتها، عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب الأليم، سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وغفرانه، وأن يلهم جلالة السلطان حاج حسن البلقية، والأسرة المالكة وشعب بروناي الشقيق جميل الصبر وحسن العزاء.

 

المصدر : بترا

 

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