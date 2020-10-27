الملك يلتقي وفداً روسياً من وزارتي الخارجية والدفاع

الوكيل الاخباري –

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التقى جلالة الملك عبدالله الثاني، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، عبر تقنية الاتصال المرئي اليوم الثلاثاء، وفداً مشتركاً من وزارتي الخارجية والدفاع في روسيا برئاسة المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتسوية السورية الكساندر لافرينتيف، والفريق أول الركن ميخائيل ميزينتسيف.ونقل المبعوث الخاص لافرينتيف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجلالة الملك، فيما حمل جلالته تحياته للرئيس بوتين، مؤكداً متانة العلاقات بين البلدين الصديقين، والحرص على تعزيزها في مختلف المجالات.وشدد جلالته على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن وروسيا إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.وتناول اللقاء التطورات في المنطقة ومساعي التوصل إلى حلول سياسية للأزمات فيها.وبالنسبة للأزمة السورية، أكد جلالة الملك ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة يحفظ وحدة سوريا أرضاً وشعباً، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين، ومستشارة جلالة الملك للسياسات، ورئيس هيئة الأركان المشتركة، ومدير المخابرات العامة.