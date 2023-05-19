الجمعة 19-05-2023
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الملك يتوجه إلى جدة لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

الجمعة، 19-05-2023 11:55 ص

الملك يتوجه إلى جدة لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

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الوكيل الإخباري- غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الجمعة، متوجها إلى المملكة العربية السعودية لترؤس الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثانية والثلاثين، التي تبدأ أعمالها في مدينة جدة اليوم.
ويرافق جلالته، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.

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ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 




 

 


 

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