ورشة في إربد حول تسوية النزاعات الأسرية

الوكيل الاخباري- نظمت كلية إربد الجامعية التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية، بالتعاون مع إدارة حماية الأسرة بمديرية الأمن العام، اليوم الأربعاء، ورشة توعوية بعنوان "تسوية النزاعات الأسرية ودور إدارة حماية الأسرة والأحداث".

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وأكد عميد الكلية الدكتور يحيي خريسات، أهمية الدور التشاركي الذي تنتهجه الجامعة والكلية مع مؤسسات المجتمع لمحاربة قضايا العنف الأسري، مشيرا إلى أن الأسرة هي أساس المجتمع وتعتبر حمايتها وتقوية أواصرها الذي تكفله الدولة إدراكا لأهمية دورها في بناء مجتمع قوي ومستقر تحترم فيه حقوق الإنسان.

وتناول النقيب معتصم المجالي من إدارة حماية الأسرة، دور ومهام إدارة حماية الأسرة والأحداث وإجراءات عملها وماهية العنف الأسري، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في القضايا الأسرية وكيفية الاستخدام الآمن للإنترنت، مستعرضا حالات واقعية لكيفية تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للمتضررين من العنف الأسري.



بدوره، عرض الوكيل محمد الغزاوي، لأهمية تعزيز التوعية المجتمعية بقانون الحماية من العنف الأسري والصلاحيات القانونية ومفاهيم العدالة التصالحية، لافتا الى الإطار التشريعي الوطني للحماية من العنف الأسري، ونظام التدابير الملحقة بقرار تسوية النزاعات الأسرية، والممارسات الفضلى في التعامل مع الأطفال، ودور إجراءات إدارة حماية الأسرة في الحد من قضايا العنف الأسري وفق نهج العدالة التصالحية.