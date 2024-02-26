الملك يحذر من الانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس

الوكيل الاخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، وفد مجلس العلاقات العربية والدولية برئاسة محمد جاسم الصقر.

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وتناول اللقاء التطورات بالمنطقة، وفي مقدمتها تداعيات استمرار الحرب على غزة؛ إذ أكد جلالته ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وحماية المدنيين، وضمان توفير المساعدات الإنسانية بشكل مستدام وكاف للقطاع.



وحذر جلالة الملك من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس.



وشدد جلالته على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين.

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