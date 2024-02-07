الأربعاء 07-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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الملكة في اليوبيل الفضي: قائد محظوظ بشعبه

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الأربعاء، 07-02-2024 09:32 م

الملكة في اليوبيل الفضي: قائد محظوظ بشعبه

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 الوكيل الاخباري - شاركت جلالة الملكة رانيا العبدالله باحتفالات المملكة بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالة الملك سلطاته الدستورية ومرور 25 عامًا على ذلك.

ونشرت جلالتها عدة صور من مشاركتها في الاحتفالات الملكية ومراسم رفع علم اليوبيل الفضي في قصر رغدان اليوم الأربعاء، برفقة عدد من أصحاب السمو الأمراء والأميرات.

وكتبت الملكة على منشورها في موقع التواصل الاجتماعي انستجرام" قائد محظوظ بشعبه وشعب محظوظ بقائده، معاً 25 عاماً من العطاء. في رغدان اليوم من مراسم رفع علم اليوبيل الفضي لجلوس سيدنا على العرش".

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