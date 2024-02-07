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الأربعاء، 07-02-2024 10:52 م

الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى الإسراء والمعراج

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الوكيل الاخباري - تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة ذكرى الإسراء والمعراج الشريفين، التي تصادف غدا الخميس.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.

وأكد مرسلو البرقيات أن ذكرى الإسراء والمعراج تجسد أعظم المعجزات وتمثل محطة مهمة في تاريخ الدعوة الإسلامية.


وعبروا عن فخرهم بجهود جلالة الملك عبدالله الثاني في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.

 

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