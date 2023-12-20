الأربعاء 20-12-2023
الوكيل الاخباري
 

قرار هام من يحيى السنوار بشأن المحادثات السرية مع فتح

ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة

فيتو أميركي متوقع على مشروع قرار بمجلس الأمن بشأن غزة

ندوة باليرموك تعاين آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري بقطاع غزة

الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

وزيرة الثقافة: الأردن ينعم بجو التسامح بفضل قيادته الهاشمية

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

القسام: استهدفنا قوة إسرائيلية من 12 جنديا

نتنياهو: نقصف حماس بنيران هائلة

عاجل

بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار الهدنة السابقة

الأربعاء، 20-12-2023 06:33 م

الملك يحذر من التضييق على المسيحيين خلال قداس عيد الميلاد المجيد في بيت لحم

1


الوكيل الاخباري - حذر جلالة الملك عبدالله الثاني، الأربعاء، من التضييق على المسيحيين خلال قداس عيد الميلاد المجيد في بيت لحم، مؤكدا أن الأردن سيبذل جهودا مع المجتمع الدولي لتمكينهم من أداء شعائرهم.

وأكد الملك موقف المملكة الأردنية الهاشمية الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة، وقال جلالته إنه لا تراجع عن مواقفنا، وسنعمل بقوة وبصوت عال من أجلها.

وشدد جلالة الملك خلال لقائه قيادات دينية مقدسية وأردنية في قصر الحسينية، الأربعاء، على ضرورة "الوقوف متحدين" في الدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وجدد جلالته، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وسمو الأمير غازي بن محمد كبير مستشاري جلالة الملك للشؤون الدينية والثقافية والمبعوث الشخصي لجلالته، التأكيد على أن الأردن سيواصل دوره التاريخي في رعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس.

وحث جلالة الملك على تكثيف التعاون والتنسيق مع الأشقاء في فلسطين للوقوف على التحديات على الأرض بهدف المساعدة على حلها وتقديم الدعم اللازم لهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
11202330856401801607

ندوة بمؤتة حول العنف الأسري

111

ندوة باليرموك تعاين آثار العدوان الاسرائيلي على التراث الحضاري بقطاع غزة

1

الأمير راشد يشرف على تجهيز ووداع طائرة مساعدات للأهل في غزة

11

وزيرة الثقافة: الأردن ينعم بجو التسامح بفضل قيادته الهاشمية

1220235211751860907478

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

7

الملك: لا تراجع عن مواقفنا من أجل فلسطين

أخبار متعلقة
1

وقفة تضامنية في الزرقاء دعماً لصمود غزة ورفضا لسياسة التهجير

1

الملك يتلقى اتصالا من بايدن

1220236194140904220048

الملك يعزي آل دودين وعشائر عباد

820236194159861092410

الأردن يعزي بضحايا الطائرة السعودية

الملك غاضب

الملك ورئيس حكومة إسبانيا يجددان دعوتهما لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

الملك جالس

الملك : ضرورة الضغط لوقف إطلاق النار في غزة