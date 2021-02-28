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الأحد، 28-02-2021 06:48 م

الملك يزور مصنع الخطوط التقنية للألياف الضوئية ومشروعا للمزارع الذكية

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الوكيل الاخباري -زار جلالة الملك عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مصنع الخطوط التقنية للألياف الضوئية (تيك لاين تكنولوجي)، ومشروع شركة الماسية للمزارع الذكية، في جنوب العاصمة عمان.

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وتجول جلالة الملك في مصنع الخطوط التقنية، مشيدا جلالته بالنجاح الذي يحققه المستثمرون الأردنيون محليا وخارجيا، ومساهمتهم في توفير فرص العمل لأبناء الوطن وبناته.

واستمع جلالته إلى إيجاز من مالك المصنع المستثمر المهندس أحمد الصمادي، بين فيه أن إنشاء المصنع جاء لمواكبة التطور المستمر في مجال الاتصالات، وخاصة تقنية الألياف الضوئية "fiber-optic cables" ليقدم حلولا متكاملة لشبكات الاتصالات.
ويصدر المصنع 80 بالمئة من إنتاجه إلى الدول العربية والأوروبية، ويوفر 80 فرصة عمل، ومن المتوقع أن يوفر نحو 150 فرصة عمل أخرى من خلال التوسعة الجديدة لتقنية الجيل الخامس للاتصالات. كما يعد المصنع الأول من نوعه في الأردن والثاني على مستوى الشرق الأوسط، بعد أن عاد المستثمر من الرياض حيث أسس فرعه الأول.

وفي مشروع شركة الماسية للمزارع الذكية، اطلع جلالة الملك على التقنيات المستخدمة، مشيرا جلالته إلى أهمية المشاريع الزراعية، وخاصة تلك التي تستخدم أساليب غير تقليدية.
واستمع جلالته إلى شرح من مالك المشروع سعد محي الدين، أشار فيه إلى أنه تم اعتماد نظام "الأكوابونيك" الذي يدمج بين الزراعة المائية لإنتاج الخضراوات وتربية الأحياء المائية، دون استخدام السماد أو التربة. .
وينتج المشروع سنويا 20 طناً من السمك و80 طناً من الخضراوات.

ووفقا لمحي الدين، فإن المشروع يقع على مساحة 30 دونما باستثمار بلغ نحو 500 ألف دينار في البنية التحتية، ويحتوي على 13 بيتا بلاستيكيا، وعددا من أحواض استزراع الأسماك والأحياء المائية الأخرى.

وتعد التكنولوجيا المستخدمة بالمشروع صديقة للبيئة، وتوفر حوالي 80 بالمئة من كميات المياه المستخدمة في المشاريع الزراعية التقليدية.


 




 

 


 

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