الملك يستقبل الرئيس القبرصي في قصر الحسينية

الوكيل الاخباري -

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استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس لدى وصوله قصر الحسينية.عقد جلالة الملك عبدالله الثاني ورئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس لقاء في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، تناول سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وآخر المستجدات الإقليمية والدولية.ولفت جلالة الملك، خلال لقاء ثنائي تبعه موسع بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية والتعاون بخاصة في مجالات الطاقة والتجارة والصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مثمناً الدعم القبرصي للأردن في القطاعات التنموية والاقتصادية.وعبر جلالة الملك، في مستهل اللقاء الموسع، عن فخره بالعلاقات الوطيدة التي تربط البلدين على مختلف المستويات، منوهاً إلى أن هذه اللقاءات فرصة لتعزيز التعاون الثنائي سياسيا واقتصاديا، بالإضافة إلى المجال الدفاعي الذي يتعاون البلدان فيه بشكل وثيق.وأشار جلالته إلى دور الرئيس خريستودوليدس حينما كان وزيرا للخارجية قائلا "كنت حليفا وصديقا لنا جميعا في مواجهة التحديات بمنطقتنا".