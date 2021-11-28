الملك يستمع إلى رد مجلس الأمة على خطاب العرش السامي

الوكيل الاخباري - رفع مجلس الأمة، الأحد، رده على خطاب العرش السامي، الذي تفضل جلالة الملك عبدالله الثاني بإلقائه في الخامس عشر من الشهر الحالي، في افتتاح الدورة العادية لمجلس الأمة التاسع عشر.



وأكد رئيس مجلس الأعيان، فيصل عاكف الفايز، في رد المجلس على خطاب العرش، الذي ألقاه في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، أن الأردن على مشارف حقبة جديدة من التجربة السياسية، لافتا إلى مراحل التحديث والتطوير، التي دشنها جلالة الملك، على رأس مئوية الأردن الأولى، وفي منطلق مئويته الثانية، التي ستكون، بحكمة جلالته مئوية للنهضة الشاملة، سياسيا واقتصاديا وإداريا واجتماعيا، بخطوات ثابتة، تبني وتعزز المكاسب والتضحيات التي قدمها الأردنيون جميعا ضمن برامج واضحة، متدرجة ومدروسة.



من جهته، أكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي أن الطريق الآمن لتحقيق التحديث مع الحفاظ على المكتسبات وصون الاستقرار وحمايته يكون بالانتقال ضمن برامج واضحة الأهداف، معتبرا حزمة التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب وتوجيهات جلالة الملك المستمرة لإحداث إصلاح إداري واقتصادي، مؤشرا فعليا لتجاوز مرحلة الأماني إلى مرحلة التنفيذ والإنجاز.

اضافة اعلان