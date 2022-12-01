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الخميس، 01-12-2022 05:14 م

الملك يشارك بجولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة" حول أمريكا اللاتينية

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الوكيل الاخباري - شارك جلالة الملك عبدالله الثاني في العقبة، اليوم الخميس، بجولة جديدة من مبادرة "اجتماعات العقبة"، المنعقدة للمرة الأولى حول دول أمريكا اللاتينية، والتي تم تنظيمها بالشراكة مع البرازيل.

وبحثت الجولة، التي حضرها سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، آليات مواصلة التنسيق والتشاور حول التصدي لتهديدات الإرهاب والتطرف، ضمن نهج شمولي، يساهم في الحد من انتشار نفوذ الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

كما تناولت الجولة، التي عُقدت بحضور سمو الأمير هاشم بن عبدالله الثاني، وسمو الأمير فيصل بن الحسين، أهمية تكثيف الجهود المبذولة للتصدي للخطاب الإرهابي والمتطرف على الإنترنت.

وركز المشاركون على مواصلة العمل لمواجهة مصادر تهديد الجماعات الإرهابية والمتطرفة، الأمر الذي يتطلب التعاون وتبادل الخبرات، وتوسيع دائرة الشراكة بين المزيد من الدول ومؤسساتها ضمن مبادرة "اجتماعات العقبة".

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