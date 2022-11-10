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الخميس، 10-11-2022 06:39 م

الملك والعاهل البريطاني يؤكدان أهمية تعزيز التعاون

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الوكيل الاخباري -  التقى جلالة الملك عبدالله الثاني في لندن، اليوم الخميس، جلالة الملك تشارلز الثالث، ملك بريطانيا.

وأكد جلالتاهما، خلال لقائهما في قصر باكنغهام، اعتزازهما بعلاقات الصداقة التاريخية المتميزة التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة.

وأعرب جلالة الملك عن تطلع الأردن لمزيد من التعاون مع المملكة المتحدة، والبناء على العلاقة الممتدة التي تجمع العائلتين الملكيتين في البلدين.

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