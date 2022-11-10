الملك يلتقي بابا الفاتيكان والملك تشارلز الثالث اليوم

الوكيل الإخباري-

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يلتقي جلالة الملك عبد الله الثاني اليوم الخميس، في الفاتيكان، قداسة البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، وأمين سر الكرسي الرسولي الكاردينال بيترو بارولين.وفي العاصمة البريطانية لندن، يعقد جلالته لقاء مع جلالة الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا اليوم الخميس، فيما يلتقي رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك غداً الجمعة.وكان جلالة الملك غادر أرض الوطن، أمس الأربعاء، في زيارة تشمل الفاتيكان والمملكة المتحدة، حيث أدى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، اليمين الدستورية، نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.