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الإثنين، 04-09-2023 02:21 م

الملك يشيد بدعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة

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الوكيل الإخباري - استقبل جلالة الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، الاثنين، وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي، الذي يزور المملكة للمشاركة في اجتماعات الحوار الاستراتيجي بين الأردن واليابان.

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وتناول اللقاء عمق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيزها وتوسيع التعاون بينهما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والدفاعية.


كما تطرق اللقاء، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، إلى مخرجات زيارة جلالة الملك إلى اليابان في شهر نيسان الماضي، وأهمية البناء عليها لخدمة المصالح المشتركة للشعبين الصديقين.


وأعرب جلالة الملك عن تقديره لدعم اليابان للأردن في مختلف القطاعات، مشيرا إلى مذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلال زيارة وزير الخارجية الياباني في قطاعي الاقتصاد والطاقة.


كما ثمّن جلالته دعم اليابان للاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة، بالإضافة إلى الدعم المقدم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).


وتطرق اللقاء إلى أزمة اللاجئين وآثارها على المجتمعات المستضيفة، وأهمية الاستمرار بتوفير الدعم الدولي بهذا الخصوص وتمكين اللاجئين من العودة الطوعية والآمنة إلى بلدانهم.


وجرى بحث مجمل المستجدات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، والمساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.


وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، والسفير الياباني في عمان جيرو أوكوياما.

 




 

 


 

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