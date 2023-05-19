الجمعة 19-05-2023
الوكيل الاخباري

الملك يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

انخفاض الإسترليني أمام الدولار

مستوى تمثيل القادة المشاركين في القمة العربية

ما حقيقة اعتزال الفنان عادل إمام؟

بريطانيا تعلن فرض عقوبات جديدة على روسيا

الاحتلال يعتقل أربعة فلسطينيين من رام الله

وصول نائب رئيس الإمارات منصور بن زايد آل نهيان إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

رئيس الحكومة الروسية يتوجه إلى الصين في زيارة رسمية

السيسي يلتقي أول زعيم عربي قبل انطلاق قمة جدة

الملك يتوجه إلى جدة لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

الجمعة، 19-05-2023 01:41 م

الملك يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

6467512242360417a42d77c4


الوكيل الإخباري- وصل الملك عبد الله الثاني إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الـ32 التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

اضافة اعلان

 

وكان في استقبال الملك عبدالله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1684484553710

الملك يتوجه إلى جدة لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

4

اليرموك تكرم طلبة الأنشطة الثقافية والفنية والعلمية

5f446b49ec0af

دورة لإعداد الدعاة وفن الخطابة و الإلقاء في الرمثا

wwww

مطار الملك الحسين يستقبل أربع طائرات يحملن 530 سائحا ً إيطالياً

520231514611633382766

انطلاق مهرجان ايله للشعر السابع في العقبة

w

اختتام مشروع دعم سيادة القانون في الأردن

أخبار متعلقة
1684484553710

الملك يتوجه إلى جدة لترؤس الوفد الأردني في القمة العربية

الملك

الملك يعرب عن ثقته بنجاح قمة جدة

1

الملك يطمئن على صحة التل - صور

42022151097813200141

الأردن يرحب بتوقيع اتفاق حماية المدنيين في السودان

1

ولي العهد بمنزل برجس الحديد - صور

320228174157185288187

الملك يعزي عشيرة البطاينة