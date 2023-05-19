الملك يصل إلى جدة للمشاركة في القمة العربية

الوكيل الإخباري- وصل الملك عبد الله الثاني إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في اجتماعات القمة العربية في دورتها الـ32 التي ستعقد في وقت لاحق اليوم.

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وكان في استقبال الملك عبدالله بمطار الملك عبدالعزيز الدولي، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، وأمين محافظة جدة صالح بن علي التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين نايف بن بندر السديري، ومدير شرطة منطقة مكة المكرمة اللواء صالح الجابري، ووكيل المراسم الملكية فهد الصهيل.



