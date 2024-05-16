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الخميس، 16-05-2024 01:39 م

الملك يصل إلى مقر انعقاد القمة العربية في قصر الصخير في البحرين

خخخ


الوكيل الاخباري - وصل جلالة الملك عبدالله الثاني، إلى مقر انعقاد القمة العربية في قصر الصخير في العاصمة البحرينية المنامة.

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ويترأس جلالته الوفد الأردني المشارك في القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين والتي تنطلق أعمالها اليوم الخميس.


ويضم الوفد الأردني المشارك في القمة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ومدير مكتب جلالة الملك، جعفر حسان، ومندوب الأردن الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير أمجد العضايلة.


انطلقت في البحرين، الخميس، أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في دورتها العادية 33 ، لأول مرة منذ انطلاقها، على مستوى القمم العادية أو الطارئة.


ويأتي انعقاد القمة العربية في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، ووصول مفاوضات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود.


وسيسلم رئيس الوفد السعودي بعد إلقاء كلمة السعودية وهي رئيسة القمة السابقة في الجلسة الافتتاحية رئاسة القمة إلى البحرين.


وستبدأ أعمال القمة بإلقاء العاهل البحريني حمد بن عيسى آل خليفة كلمة رئاسة القمة الحالية بعد السعودية.


 




 

 


 

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