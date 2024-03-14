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الخميس، 14-03-2024 11:35 م

الملك يعزي عشيرة الطيب وآل أبو غيداء

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الوكيل الاخباري -مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة الطيب بوفاة الحاج علي احمد شحادة الطيب، وإلى آل أبو غيداء بوفاة حسن محمد أبو غيداء، شقيق الوزير الأسبق المهندس حسني أبو غيداء.

ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الخميس، بيتي عزاء الفقيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي المرحومين، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته.

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