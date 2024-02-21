الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى عشيرة جرادات بوفاة الفريق المتقاعد فيصل محمد جرادات، وإلى آل قالا والاسكر بوفاة اوليا حميد آدم الاسكر ، زوجة اللواء المتقاعد غازي بلال قالا.



ونقل العيسوي، خلال زيارته لبيوت عزاء المرحومين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدين، سائلا الله أن يتغمدهما بواسع رحمته وأن يسكنهما فسيح جناته.

اضافة اعلان