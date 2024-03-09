الملك يعزي قبيلة بني صخر

الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت الموافق ٩-٣-٢٠٢٤، واجب العزاء، بوفاة المرحوم الشيخ علي عضوب طراد القمعان الزبن.



ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشائر بني صخر ، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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