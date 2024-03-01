الملك وولي العهد يتلقيان برقيات تهنئة بذكرى تعريب قيادة الجيش

الوكيل الإخباري- تلقى جلالة الملك عبدالله الثاني برقيات تهنئة من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين بمناسبة الذكرى الثامنة والستين لتعريب قيادة الجيش العربي، التي تصادف اليوم الجمعة، الأول من آذار.

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كما تلقى سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، برقيات تهنئة مماثلة بهذه المناسبة.



واستذكر مرسلو البرقيات القرار الشجاع والحكيم للمغفور له، بإذن الله، جلالة الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بتعريب قيادة الجيش العربي، والذي شكل علامة فارقة ونقطة تحول مشرقة في تاريخ الأردن الحديث، ومسيرة استقلاله وسيادته.



وثمنوا اهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بالقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، حتى أصبحت أنموذجا يحتذى به في الحزم والبسالة والانضباطية والخلق العسكري الرفيع، والتحلي بأعلى درجات الجاهزية والاحتراف.

