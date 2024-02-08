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الخميس، 08-02-2024 05:55 م

توجيهات من رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة

الخصاونة


الوكيل الاخباري - أكَّد رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة خلال ترؤُّسه لجلسة مجلس الوزراء اليوم الخميس السَّعي نحو تعظيم القاعدة الموجودة في المملكة فيما يتعلَّق بالموارد البشريَّة الكفؤة التي نمتلكها والمبادرات العامَّة في قطاع تكنولوجيا المعلومات الذي نشكِّل فيها حجر رحى أساسي نبني فيه على الكثير من الأداء العالي الذي تحقَّق بإشراف من جلالة الملك والمتابعة الحثيثة لسموّ ولي العهد.

وقال رئيس الوزراء نعمل بدأب كبير لتحقيق كلِّ المستهدفات والتَّطلعات التي يصبو إليها جلالة الملك، مشيراً إلى مشروع التَّحديث الشَّامل الذي أطلقه جلالته قبل أكثر من عام بمساراته الثلاثة السياسية ورؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، مؤكِّداً أنَّنا نسير باجتهاد وجدٍّ لتحقيق مستهدفاتها، وتنفيذ برامجها التنفيذية الأولى.

ولفت في هذا الصَّدد إلى تحقيق الكثير من المستهدفات الموجودة في البرامج التنفيذية الأولى لرؤية التحديث الاقتصادي وخارطة تحديث القطاع العام، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز فيها بين 85 إلى 90%، مؤكِّداً أنَّه حريٌّ بنا أن نفخر بما نستطيع إنجازه رغم المتغيِّرات والظُّروف الإقليميَّة والعدوان المستمرّ الذي نشهده من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في قطاع غزَّة" .

وجدَّد الخصاونة التأكيد على ضرورة أن نسعى إلى الانتظام الكامل لسيرورة الحياة وسيرورة القطاعات؛ لنبقى سائرين على نهج الأداء الاقتصاد الكلِّي الإيجابي الاستثئنائي الذي تحقَّق في عام 2023م وحتى الرُّبع الأخير منه، والذي تجاوزنا فيه تحقيق كلِّ المستهدفات المضمَّنة في رؤية التَّحديث الاقتصادي وبرنامج تحديث القطاع العام .

كما أكَّد الخصاونة أنَّنا سائرون في مسار التَّحديث السياسي، مشيراً إلى أنَّ أمامنا المحطَّة الأولى المتعلِّقة بالاستحقاق الدِّستوري المتمثِّل في إجراء الانتخابات النِّيابيَّة، ضمن المواقيت الدِّستورية التي ينصُّ عليها الدستور، وبناء على قانونيّ الانتخاب والأحزاب السِّياسيَّة الجديدين خلال العام الحالي 2024م، وذلك وفقاً لنصوص الدّستور والمُدد الدِّستورية المحكومة فيه.

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