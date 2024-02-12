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الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 12-02-2024 07:27 م

الملك يعزي بـ العبادي والخضير

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الوكيل الاخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء بالشهيدين، الطيار الرائد عمر عطا العبادي و الطيار النقيب محمد عبدالله الخضير، اللذين التحقا بدرب الشهادة، أمس الأحد، إثر سقوط إحدى طائرات التدريب التابعة لسلاح الجو الملكي الأردني أثناء جولة تدريبية.

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ونقل العيسوي، خلال زيارته، اليوم الاثنين بيتي عزاء الشهيدين، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الشهيدين، سائلا الله العلي القدير ان يتغمدهما بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهما وذويهم ورفاق السلاح الصبر والسلوان وحسن العزاء.

 

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