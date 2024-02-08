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الخميس، 08-02-2024 06:51 م

الملك يعزي عشيرة القطيشات

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الوكيل الاخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، واجب العزاء إلى عشيرة القطيشات بوفاة عبدالفتاح محمد السعيد القطيشات، شقيق العين السابق مروان قطيشات.

ونقل العيسوي، خلال زيارته بيت العزاء، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى ذوي المرحوم وعموم عشيرة القطيشات، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته ورضوانه.

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