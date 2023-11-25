الملك يعزي 3 عشائر أردنية

الوكيل الإخباري - مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء اليوم السبت الموافق 25-11-2023 بالمرحومة الحاجة نوفة عبدالمعطي القبيلات.

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كما قدم التعازي بوفاة المرحوم الشيخ عيسى البويطل (أبو إبراهيم)، والمرحوم الشريف عبدالحميد عبدالرحيم محمد اللهميق (أبو عبدالله).



ونقل العيسوي خلال زيارته لذويهم تعازي ومواساة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وسمو ولي العهد، سائلا الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.