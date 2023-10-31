الثلاثاء 31-10-2023
الوكيل الاخباري

الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

جيش الاحتلال: نخوض معارك ضارية مع المقاومة في غزة

مصر: الجيش باعلى درجات الاستعداد والجاهزية

الحوثيون يدخلون الحرب ويعلنون قصف إسرائيل

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الثاني

الحكومة تُعلن تخفيض اسعار المحروقات - ارقام

الملك يغادر في جولة عربية لبحث جهود وقف الحرب على غزة

القسام تشتبك مع آليات الاحتلال المتوغلة في محوري غرب وجنوب غزة وتقصف تل ابيب

الاحتلال يبدأ عملية برية على غزة والمقاومة تكثف الرشقات الصاروخية

تفاصيل وثيقة إسرائيلية مسربة أوصت باحتلال غزة

عاجل

الصحة في غزة : عدد الضحايا في جباليا قد يكون الأكبر وقد يناهز مذبحة المعمداني

الثلاثاء، 31-10-2023 03:43 م

الملك يغادر في جولة عربية لبحث جهود وقف الحرب على غزة

132363


الوكيل الإخباري - غادر جلالة الملك عبدالله الثاني أرض الوطن، اليوم الثلاثاء، في جولة تشمل أبوظبي والمنامة والدوحة.

اضافة اعلان


وتتصدر جدول أعمال الجولة الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، إضافة إلى بحث العلاقات الأخوية.


ويلتقي جلالة الملك في أبوظبي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يلتقي في المنامة جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.


كما يلتقي جلالته في الدوحة سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر.


ويرافق جلالة الملك في الجولة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد.


وأدى سمو الأمير فيصل بن الحسين اليمين الدستورية نائبا لجلالة الملك، بحضور هيئة الوزارة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
9202330132849981112908

تثبيت تعرفة بند فرق أسعار الوقود عند صفر لشهر تشرين الثاني

4444

الحكومة تُعلن تخفيض اسعار المحروقات - ارقام

WhatsApp Image 2023-10-31 at 2.44.13 PM

وفد من جهاز الرقابة البولندي يزور مكافحة الفساد

159387e21187addccbf807d515ee8ed0989ca4b07259ffa75c6e02b14fd19f82

أمسية شعرية بعنوان غزة في القلب بإربد

image

توجيهات ملكية تم تنفيذها اليوم الثلاثاء

2 (2)

هام لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية

أخبار متعلقة
1698125939216

عين على القدس يرصد قمع الاحتلال لاحتجاجات المقدسيين

1625214527135

النوافلة: الاختصاص في التمريض يمثل مستقبل المهنة

N6Nl8p6WZcDwG7IfTZLlPDCmhjnlNk9bsmEyNOn5

إربد: عشائر وفاعليات شعبية تؤكد اعتزازها بجهود الملك الداعمة للأشقاء بغزة

WhatsApp Image 2023-10-04 at 12.57.15 PM

الملك يفتتح الدورة العادية الأخيرة لمجلس الأمة ويلقي خطاب العرش الأربعاء المقبل

651abeef5e90e

الملك يزور مجموعة "سهل نصاب" الجوية

FpfWfiOWcAAt_sw-1734x1157

الملك يطلع على سياسة التعليم العالي الجديدة لقبول الطلبة